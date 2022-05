Ben jij dit jaar vrij op Bevrijdingsdag? Laat het ons weten!

Met video Hoogwerker vat vlam in Nijmegen: buurtbewo­ners opge­schrikt door harde knallen

NIJMEGEN - De brandweer is vrijdagochtend in alle vroegte uitgerukt voor een brand in een hoogwerker die op het Konijnenpad in Nijmegen, vlakbij het Goffertpark, stond. Een buurtbewoner hoorde rond 04.25 uur meerdere knallen waarop diegene direct de brandweer alarmeerde.

