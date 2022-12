Berg en Dal besteedt komende 10 jaar dik een miljoen aan vervanging van schommel en wip

Dat is 45 mille per jaar meer dan waarmee rekening gehouden werd. Het is een gevolg van de indexering: alles wordt duurder, dus ook nieuwe speeltoestellen. Ook staat de vervanging van enkele grote speelplekken op de planning, die niet op de vorige planning stonden.

Om er een paar te noemen: de skatebaan bij De Meent in Groesbeek (45 mille), de jongerenontmoetingsplek aan de Wethouder Arntzstraat in Millingen (14, ton) en de speelplekken aan de Prins Bernhardlaan in Berg en Dal (37,5 mille), de Tooropweg in Groesbeek (45 mille), de Nonnenkamp in Millingen (45 mille) en de Reusensestraat in Leuth (een ton).