Berg en Dal: in 2021 slechts 61 nieuwe huizen

Rommelende magen en lege broodtrom­mels: gratis schoolont­bijt komt in Nijmegen geen dag te vroeg

NIJMEGEN - Op bijna de helft van alle Nijmeegse basisscholen komen er leerlingen zonder ontbijt naar school, of is het broodtrommeltje voor de lunch leeg. De Nijmeegse politiek wil daar zo snel mogelijk wat aan doen. Die hulp is hard nodig, zo blijkt.

28 september