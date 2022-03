Berg en Dal: Lokalen grijpen de macht

Ook de afgelopen periode hadden de lokalen samen ook al 13 zetels, maar in 2018 rolde er toch een coalitie uit waarin ook GroenLinks en CDA een stevige vinger in de pap hadden. Lokale partijen als VOLG (Groesbeek) en GJS (Millingen)werden aan de kant gezet.



Hun afgeserveerde wethouders Weijers en Ten Westeneinde zonnen op revanche. De lokale partijen fuseerden (van zes naar twee) en lieten vooraf al weten dat ze, bij een meererheid in de raad, samen het college zullen gaan vormen.