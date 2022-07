Berg en Dal wil voor eens en altijd af van de overlast door jongeren en trekt daarvoor alles uit de kast

Doro zwaaide haar Vierdaagse-gas­ten uit en zag toen dat haar huis was beklad: ‘Denk dat het aan m’n vlaggen ligt’

NIJMEGEN - Het huis van de Nijmeegse kunstenares Doro Krol (59) is in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met Z-tekens, de letter die symbool staat voor (steun aan) de Russische invasie in Oekraïne. Ze denkt dat het te maken heeft met de Oekraïense vlag aan haar balkon.

23 juli