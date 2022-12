‘Bescherming historische gevel Maasstaete is hard nodig’

De gevel van het voormalige klooster langs de Rijksweg is beeldbepalend en van historisch belang voor Mook, zeggen zowel huurders van de appartementen in het pand als het Erfgoedplatform Mook en Middelaar. Juist om die reden is de gevel eind jaren 90 ook behouden gebleven toen er appartementen in werden gebouwd.



Destijds was de gemeente al van plan de gevel aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat is er alleen nooit van gekomen. Reden voor de bewoners en het erfgoedplatform om aan de bel te trekken.

,,Met een monumentenstatus voorkom je dat er ongewenste dingen met de gevel kunnen gebeuren”, zegt Nico van Kessel van het erfgoedplatform. ,,Een eigenaar is er dan aan gehouden de zaak goed bij te houden. Dat vinden we hier ook van belang. Het is een van de weinige historische elementen die we nog hebben en zelfs het enige restant van een klooster in Mook en Middelaar. Vroeger waren er nog twee kloosters, een in Molenhoek en een in Mook, maar die zijn verdwenen.”

Scheur in muur

Daarnaast maken de huurders van de 28 appartementen in Maasstaete zich in toenemende mate zorgen over het gebrekkige onderhoud aan de buitenzijde van het pand. Het contact met zowel de Amsterdamse beheerdersmaatschappij als de eigenaar verloopt al jaren moeizaam, laat de secretaris van de bewonerscommissie, Pieter Eggenhuizen, weten.

,,Alles duurt lang en er gebeurt weinig, terwijl het lood- en zinkwerk op het dak er niet best aan toe is en er een scheur in de buitenmuur zit. Als het zo doorgaat met het pand, dan is de reddingsactie van de gevel destijds voor niets geweest.” Volgens de bewoners zou een monumentenstatus een goede stok achter de deur zijn om de eigenaar te houden aan beter onderhoud.

Vastgoed

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat het voormalige klooster in handen is van QSP ESS BV (gevestigd op Schiphol) en dat is weer onderdeel van de Mandemakers Groep, de keukengigant die ook in vastgoed is gestapt. Het bedrijf was ook na meermaals proberen niet bereikbaar voor een reactie.

De gemeente Mook en Middelaar heeft inmiddels actie ondernomen naar aanleiding van de brieven van de bewoners en het erfgoedplatform. Erfgoedorganisatie het Gelders Genootschap is gevraagd om te adviseren, laat Mark Jansen, afdelingshoofd Ruimte van de gemeente weten. ,,Zij zijn hierin gespecialiseerd en kunnen de waarden van de gevel goed inschatten. Zodra hun advies binnen is, pakken we het verder op.”