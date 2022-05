Bestrijders zijn weer op pad: hoop op een ‘mild’ jeukrupsenjaar in de regio

Het bedrijf Nationale Bomenbank in Mill pakt de rupsen nu preventief aan op zo’n 7500 eiken in Berg en Dal, Heumen en Mook en Middelaar. In de eerste twee gemeenten werden zo’n anderhalve week geleden veel eiken al bespoten met nematoden: aaltjes die de rupsen rechtstreeks aanvreten. Kort voor het weekend is in de hele regio ook begonnen met het sproeien met een bacteriënpreparaat. Dat hecht zich aan de boombladeren en gaat de rups dus via zijn voedsel te lijf.