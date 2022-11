Betekent het WK in Qatar schaamteloos tv kijken of toch niet?

Flitsbezor­ger Getir moet weg uit centrum Nijmegen, maar weigert: ‘Wij passen hier juist goed’

NIJMEGEN - Flitsbezorger Getir moet van de gemeente weg uit het centrum van Nijmegen. Maar de bezorgfirma, in maart neergestreken in de stad, legt zich daar niet bij neer. Volgens de boodschappenbezorgdienst is het volstrekt onterecht dat de gemeente geen flitsbezorgers in de hele binnenstad wil. ,,We passen hier juist goed.”

10:32