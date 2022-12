Bewoners vrezen dat door slecht onderhoud weer een boom op huis valt: ‘Hele bovenetage was verwoest’

Column 't Plein ‘Zoeken naar de oer-Nijmege­naar, een uitdaging’

Onlangs was ik bij het afscheid van stadsarcheoloog Harry van Enckevort. Meer dan 25 jaar speurde hij in de bodem van Nijmegen naar resten van ons stokoude verleden. Altijd vertaalde hij de vondsten in verhalen.

9 december