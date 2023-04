Bier gooien? Bij NEC zetten supporters elkaar onderling op hun nummer: ‘Toch een nieuw fenomeen’

Met Video ‘Free the piano!’, Daria liep drie jaar rond met die yell in haar hoofd; ‘Ik móest er iets mee’

Free the piano! Het zou een strijdkreet kunnen zijn. In feite klopt dat met het gevoel van pianiste Daria van Bercken. „Al drie jaar zit die yell in mijn hoofd, ik móest er iets mee.”