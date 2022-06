Bierfestival brengt sfeer van München voor een dag naar de polder

Nieuw miljoenen­zwem­bad in Nijmegen straks verwarmd met warmte van omliggende bedrijven

NIJMEGEN - Het zwembadcomplex dat in 2026 in het Nijmeegse industriegebied Winkelsteeg komt, moet worden verwarmd met restwarmte van omliggende bedrijven. Door dit plan van het nieuwe Nijmeegse stadsbestuur is het gebruik van gas niet langer nodig.

