Bij de brandweer weet je nooit wat de dag brengt

De mannen van ploeg B zijn nog even op oefening en als er geen oproep voor assistentie komt, dan zijn ze zo terug. Ondertussen word ik ontvangen door een brandweerman die bezig is de draagconstructies van de persluchtflessen te reinigen. Het zijn er opvallend veel. De kazerne is een soort centrale uitleenplek voor alle achttien verzorgingsgebieden in de regio Gelderland-Zuid.



We lopen naar boven, via een huiskamer, naar de keuken en eetkamer. Eén voor één komen de mannen van ploeg B binnen. Mike van Delft doet het woord. ,,Een tijdje geleden heeft een YouTuber hier een week meegelopen en was ik ook degene die het woord deed. We vinden het belangrijk dat de mensen een goed beeld krijgen wat het werk inhoudt en we hopen op die manier ook nieuwe mensen te kunnen aantrekken.”