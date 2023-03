Bij Fabrikaat 2.0 zijn de kopjes van klei uit eigen bodem

met fotoserie en video | update Verkeers­cha­os door gekantelde vrachtwa­gen met varkens­vlees: ‘Chauffeur heel erg geschrok­ken’

Een vrachtwagen met varkensvlees is maandagochtend gekanteld op de Prins Mauritssingel in Nijmegen en zorgde daarmee voor een verkeerschaos. De weg (N325) is in noordelijke richting dicht om de vrachtwagen en de inhoud te kunnen opruimen, rond 11.00 uur lag de vrachtwagen er nog steeds.