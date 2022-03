Bijna alle lijsttrekkers waren erbij: het Grote Gelderlander Verkiezingsdebat

UpdateNIJMEGEN - In debatcentrum LUX was woensdag 9 maart een speciale editie van de talkshowserie Stadsgesprekken: het Grote Gelderlander Verkiezingsdebat. De meeste lijsttrekkers van de veertien politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart waren daarbij aanwezig. De lijsttrekkers van DENK en Forum voor Democratie lieten verstek gaan.

De lijsttrekkers gingen in debat over thema’s als auto’s contra fietsers, woningbouw en NEC en het nieuwe Goffertstadion. De vijf kleinste partijen, die beperkt de ruimte krijgen tijdens de debatten, worden wel in de gelegenheid gesteld om in een pitch van een minuut de kiesgerechtigden te overtuigen dat ze toch vooral op hun partij moeten stemmen.

Het Grote Verkiezingsdebat van De Gelderlander werd gehouden in samenwerking met LUX en Ien de Podcast. Gespreksleiders zijn Geert Willems (De Gelderlander) en politiek watcher Rob Jaspers (De Gelderlander en Ien de Podcast).

Volledig scherm De lijsttrekkers. Bovenste rij Quirijn Lokker (GL), Maarten Bakker (VVD), Hans van Hooft (SP) , Lusanne Bouwmans (D66), Wendy Grutters (Stadspartij Nijmegen) Middelste rij: Charlotte Brand (PvdA), Marjolijn Mijling (CDA) , Michelle van Doorn (PvdD), Paul Eigenhuijsen (Gewoon Nijmegen.nu) , Ben Otten (50 PLUS) Derde rij: Arjan Bresser (Piratenpartij), Ajith Donders (Lijst12), Berend Koedam (FvD), Amin Angoud (DENK) Onderste rij: gespreksleiders Raymond Janssen, Rob Jaspers en Geert Willems © DG

Ook zijn er optredens. Stadsdichter Heidi Koren draagt tussen de debatten een toepasselijk gedicht voor. De Gelderlander-columnist Marcel Rözer zal zijn bevindingen verwoorden in een column en die aan het einde voorlezen.

Thema 1: Verkeer, fietsers en auto’s

Fietsers hebben een steeds belangrijkere rol in het Nijmeegse stadsbeeld. Dan gaat het niet alleen over de ouderwetse stadsfiets, maar ook over e-bikes, fatbikes, bakfietsen, al dan niet elektrisch, en speed pedelecs. En daar is niet iedereen even gelukkig mee. Ook voor de automobilist moet er een plek zijn in het Nijmeegse verkeer, vinden sommigen.



Stelling: Fietsers hebben onderhand wel ruimte genoeg



Deelnemers: Stadspartij Nijmegen, GroenLinks, PvdA

Thema 2: NEC en Goffertstadion

NEC heeft ambitieuze plannen voor de verbouwing van het Goffertstadion waarbij de club ook tweehonderd woningen wil gaan bouwen voor studenten, expats en andere sociale huurders. Er zijn deze week drie concepten gepresenteerd waarbij de bebouwing niet buiten de contouren van het oude stadion komt. Als het plan gerealiseerd wordt, garandeert dat een langdurige stabiele financiële en sportieve situatie, belooft de club. Belangrijke voorwaarde om de plannen te laten slagen, is dat de gemeente het stadion weer terug verkoopt aan NEC en het bestemmingsplan aanpast zodat er woningen mogen komen.



Stelling: De gemeente moet NEC alle ruimte geven om de stadionplannen te verwezenlijken



Deelnemers: Partij voor de Dieren, CDA, GewoonNijmegen.nu

Thema 3: Woningbouw

Er ligt een forse bouwopgave. De huizenmarkt ontploft, starters kunnen haast niet aan een fatsoenlijke woning komen. In de stad moeten de komende jaren 10.000 woningen worden gebouwd. De vraag is: waar komen die woningen? En hoe gaan we om met stikstofregels? En moeten ze wel of juist niet op Veur-Lent komen?



Stelling: We moeten overal woningen bouwen, ook als dat ten koste gaat van groen



Deelnemers: SP, D66, VVD

Deelnemers April Ranshuijsen (GroenLinks)

Lusanne Bouwmans (D66)

Hans van Hooft (SP)

Maarten Bakker (VVD)

Wendy Grutters (Stadspartij Nijmegen)

Charlotte Brand (PvdA)

Marjolijn Mijling (CDA)

Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren)

Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.Nu)

Ben Otten (50Plus)

Arjan Bresser (Piratenpartij)

Ajith Donders (Lijst 12)

Amin Angoud (Denk)

Berend Koedam (FVD)