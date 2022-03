Bijna helft van gemeenteraad Mook straks vrouw

Vrijheids­mu­se­um Groesbeek draait film over luchtlan­din­gen bij Wezel

GROESBEEK - In 1945 werd de Duitse stad Wezel (even voorbij Kleef) verwoest. Ter nagedachtenis bracht het Stadsarchief Wezel, samen met historicus en journalist Alexander Berkel, in februari 2020 de DVD Rheinüberquerung und Luftlandung uit. Op woensdag 30 maart vertoont het Vrijheidsmuseum in Groesbeek deze film.

22 maart