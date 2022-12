Bijzonder veel warme kerstwensen voor anderen op de Nijmeegse Winterweken

Vooral nu de kerstvakantie goed op gang is trekt het bezoek aan de Winterweken aan, zegt Kok. Het maakt daarbij uit of het een beetje redelijk weer is. Blij verrast is de organisatie over de vele wensen die bezoekers uitspreken. De hele kerstboom in de Stevenskerk hangt er vol mee. De kaartjes kunnen ook worden ingeleverd bij winkels.



Degenen met de mooiste wens kunnen een prijs winnen. ,,Opvallend is dat het vooral onbaatzuchtige wensen zijn”, zegt Kok.Op de kaartjes wordt de hoop uitgesproken op genezing van naasten of een huisdier, vrede in Oekraïne, de vervulling van een kinderwens, of het verlangen naar vriendelijker omgangsvormen.