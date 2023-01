Binnenkijken bij Anke en Mitch in Koningsdaal: 'Alle muren lichtroze, dat was spannend'

indebuurtJe zal maar de mazzel hebben een huis te scoren midden in de wijk Koningsdaal in Nijmegen. Het Nijmeegse stel Anke en Mitch kreeg het voor elkaar. Met hun twee kindjes en hond Harvey wonen ze in een parel van een huis met het Honigterrein en de Waal letterlijk op steenworp afstand. indebuurt ging bij hen langs.

Toen Anke en Mitch in 2017 besloten dat ze wat meer rust en ruimte wilden, kwam het nieuwbouwproject in Koningsdaal voorbij. Waar de meeste mensen zich inschrijven op meerdere huizen, hadden Anke en Mitch hun zinnen gezet op een specifieke woning: die brede op de kop van de wijk. Anke maakte een vlog waarin ze ‘solliciteerde’ voor de woning en dat was niet voor niks. In april 2019 verruilden ze hun appartement op Plein 1944 voor hun droomhuis aan de Waal, waar een paar maanden later hun eerste kindje Brett werd geboren.

Zij kiest, hij keurt

Inmiddels zijn ze een gezinslid rijker: vier maanden geleden werd kleine Lou geboren. Daar is het huis in ieder geval groot genoeg voor. Er zijn vier verdiepingen die allemaal met zorg zijn ingericht. “Echt een stijl heb ik niet. Ik kies gewoon wat ik mooi vind”, vertelt Anke.

Op de begane grond is een ruime leefkeuken. “De keuzes voor het interieur zijn vooral mijn initiatief. Ik haal inspiratie van Instagram en Pinterest en ik kijk veel op de website van woonwinkel made.com. Maar alles dat hier in huis staat, is goedgekeurd door Mitch. Dat roze bankje bij de eettafel? Die heeft hij gekozen.”

Alle muren lichtroze

Het hele gezin, inclusief hond Harvey, verplaatst zich een verdieping naar boven. Daar loop je door zwarte stalen deuren de woonkamer in. “Alle muren op de eerste twee verdiepingen zijn roze. Het kantoor waar ik voorheen werkte vond ik zo mooi ingericht. Ik heb de ontwerper ervan gevraagd wat ik met de muren in ons huis moest doen. Alles lichtroze, was het antwoord. Dat vonden we spannend, maar het pakte goed uit.”

Een verrassing

“Wij zijn de eerste bewoners van dit huis, omdat het nieuwbouw is. De keuzes voor de keuken en badkamer bijvoorbeeld, maak je al zó vroeg in het bouwproces. We wisten bijna niet meer wat we hadden gekozen toen we het huis kregen opgeleverd. We zijn er gelukkig nog steeds blij mee.”

“De keuken beneden is echt een leefkeuken. Als we met zijn vieren zijn, eten we meestal daar. Maar ook in de woonkamer staat een eettafel. Hebben we bezoek, dan gaan we daar zitten. Dan kunnen de kinderen lekker spelen.”

Uniseks kinderkamers

Een etage hoger slapen Anke, Mitch en baby Lou. “Tot voor kort sliep Brett in deze kamer, maar hij kreeg als grote broer een nieuwe plek op de bovenste verdieping. Dat vond hij natuurlijk superstoer. De kamer van Lou is grotendeels hetzelfde gebleven. We hebben twee jongens, maar we vinden uniseks kinderkamers leuk. Dit plekje had net zo goed voor een meisje kunnen zijn.”

Een trotse Brett

Vol trots laat Brett zijn domein op de bovenste verdieping zien. “We hadden verwacht dat de verhuizing naar boven misschien lastig voor hem zou zijn, maar hij wil alleen nog maar hier slapen. Het is ook echt een leuke kamer geworden. Dat kleed aan het plafond zag ik op Instagram, dat heeft mijn moeder voor ons gemaakt.”

“Op termijn willen we beide jongens op deze verdieping laten slapen, zodat ze met zijn tweeën helemaal een eigen plek hebben. Dan moet hier wel nog het een en ander verbouwd worden, dus dat komt later. Voor nu is het goed zoals het is. We prijzen onszelf gelukkig dat we hier mogen wonen, met de stad en de Waal zo dichtbij.

