Binnenkijken bij bijzondere ‘opleunwoning’ voor oma tijdens Dag van de Architectuur

MET VIDEONIJMEGEN - Met eigen ogen zien hoe op een huis in de Goethestraat een extra woonverdieping voor oma is gemaakt? Dat kan deze zaterdag tijdens de landelijke Dag van de Architectuur.

Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) besteedt met lezingen, excursies en debatten aandacht aan de architectuur en ruimtelijke ontwikkeling in de stad. Eens in de twee jaar verzamelt het centrum de meest bijzondere nieuwbouw- en renovatieprojecten in Nijmegen. Deze dingen mee naar architectuurprijzen in drie categorieën.

Speciaal voor de Dag van de Architectuur heeft ACN een kaart gemaakt met daarop 25 projecten die meedingen naar de prijzen. Zaterdag zijn de meeste gebouwen tussen 11.00 en 16.00 uur van buiten te bekijken.

De aanleunwoning – of beter ‘opleunwoning’ – voor oma, ‘Een nieuwe generatie op het dak’ gedoopt, is ook van binnen te bezichtigen. Net als een ander woonhuis in Nijmegen-Noord aan de Immanuel Kantstraat en een tijdelijk horecapaviljoen op het Nyma-terrein.

Rondleiding

De architecten van de scholencampus van Het Rijks en de Jorismavo geven om 11.00 uur en 12.00 uur een rondleiding door het complex. Het schoolgebouw uit 1955 aan de Goffertweg is deels behouden en biedt nu onderdak aan het Rijks, op hetzelfde terrein staat ook de Jorismavo. Beide scholen delen de sportaccommodaties op het complex.

Het enige genomineerde project dat niet meedoet aan de ‘open dag’ is een prachtig woonhuis verborgen in een bosrijke omgeving aan de rand van de stad. Het huis kreeg niet voor niets de naam ‘A hidden house’.

Stemmen op mooiste gebouw

Negen inzendingen dingen mee naar de vakjuryprijs, vier zijn nog in de running voor de duurzaamheidsprijs. Daarnaast maken alle 26 projecten kans op de publieksprijs. Stemmen hiervoor kan tot en met 22 juni op de website van ACN. Hier zijn ook alle genomineerde gebouwen te bekijken.

De winnaars worden een dag later op 23 juni bekendgemaakt tijdens een feestelijke avond bij de culturele broedplaats Hubert aan de St. Hubertusstraat in Nijmegen.

De routekaart is te downloaden via de website van het ACN. Een papieren editie van de kaart is op te halen bij VVV-Nijmegen.

Volledig scherm A hidden house, ontworpen door Engel Architecten, doet niet mee aan de Dag van de Architectuur. © Architectuurcentrum Nijmegen