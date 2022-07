Binnenkijken bij het vernieuwde Besiendershuis: vaarwel Ikea, enter drie Nijmeegse houtgekken

Dat Besiendershuis, er is iets mee. Geregeld overnacht er een muzikant of schrijver of podcastmaker in dit mysterieuze laatgotische huisje (daar is deze residentie voor bedoeld) en altijd gebeurt er dan iets vreemds. Zit je te schrijven, draai je je om: is achter je rug ineens een stoel verschoven. Lig je in bed, verder niemand in huis, draait de deur zachtjes krakend open. Was dat nou echt de klink die bewoog?