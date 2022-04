Bioboeren op De Biesterhof: grote idealen, klein beginnen

,,Ik heb al diverse slapeloze nachten gehad”, vertelt Koster. ,,We hebben vrij vroeg tarwe, gerst en spelt ingezaaid maar het was nog erg droog. Na het mooie weer kwam plots de kou en was ik bang dat de jonge scheuten zouden bevriezen. We hebben ook 21 schapen en 16 lammetjes lopen, sommige al geschoren omdat ze het anders te heet zouden krijgen. Maar die kregen het koud, zochten beschutting bij de schuur. Gelukkig konden we van buurman Anton Remy een platte kar lenen, waar we landbouwplastic omheen hebben gedrapeerd. Het bleek een prima schuilplek waar 37 schapen onder passen.”