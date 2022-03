Bioscopen Cinema Roma en Cine Twins draaien ‘The Guide’ voor Oekraïne

Update/Video Brand op derde etage senioren­com­plex in Nijmegen geblust; baby ademt rook in

NIJMEGEN - In een appartementencomplex aan de Henk van Tienhovenstraat in Nijmegen heeft vrijdagochtend brand gewoed. De brand was uitgebroken in de keuken van een woning op de derde verdieping. Een baby heeft rook ingeademd en is ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.

25 maart