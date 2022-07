Blauwalg is terug in de Spiegelwaal en blijft nog wel even: ‘Temperatuur moet zakken’

Hoge temperaturen, veel zonlicht en een lage waterstand met slechte doorstroming zijn voor blauwalg de ideale omstandigheden om te groeien. Daar was in de Spiegelwaal geen gebrek aan de afgelopen weken.



Bij een visuele inspectie door controleurs van de provincie Gelderland is blauwalg in het zwemgedeelte ontdekt. ,,Rijkswaterstaat doet vandaag nog een meting om te kijken hoeveel blauwalg er precies in het water zit”, zegt een provinciewoordvoerder.