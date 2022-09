Bliksem slaat in: fikse woningbrand in Malden

Mooi zomerweer? Eerder een crisis, vindt weervrouw Margot Ribberink: ‘We moeten ons nú voorberei­den op volgende hitte­stress’

NIJMEGEN - Mooi zomerweer? Margot Ribberink denkt er tegenwoordig goed over na voordat ze dit cliché in haar weerpraatjes gebruikt. ,,Wat we een mooie zonnige dag noemen, levert in feite veel schade op voor de natuur, de gezondheid en de economie”, zegt de Nijmeegse meteoroloog. ,,Als zelfs het nationale hitteplan uit de kast wordt gehaald, is er sprake van een crisis.”

3 september