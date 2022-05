Bliksem veroorzaakt grote brand in Nijmeegse woning: ‘Metershoge vlammen’

UpdateNIJMEGEN - In een woning aan de Graafseweg in Nijmegen is donderdagmiddag de bliksem ingeslagen. Daardoor brak brand uit. Niemand raakte gewond.

De bliksem sloeg in aan de achterkant van het huis, in het dak. De brandweer rukte uit met verschillende wagens. Het vuur is inmiddels geblust.

De schade aan het huis is groot, bevestigt de officier van dienst. ,,De zolder kan als verloren worden beschouwd. Er is veel waterschade in de woning. In elk geval voor vandaag is de woning onbewoonbaar verklaard.’'

Achter in de schuur

De bewoner ontdekte het vuur terwijl hij achter in de schuur aan het werk was. Hij hoorde opeens een harde knal: bliksem die in was geslagen in het dak. De rookpluimen die hierop volgde waren in de wijde omgeving te zien en te ruiken.

Hierdoor merkten ook omwonenden de brand op. ,,Ik hoorde een knal, ik keek naar buiten en toen zag dat het raak was bij de buren. Het vuur hing tot ver boven het huis. Het was flink schrikken. Ik leef mee met de buren’', zegt buurman Greg.

Brandweerlieden zijn druk bezig met het nablussen. Een deel van de Graafseweg is hierom ook afgesloten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.