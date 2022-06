Bliksemschicht veroorzaakt brand in schoorsteen van woning in Ubbergen

UBBERGEN - Tijdens de onweersbuien van donderdagavond is de bliksem ingeslagen in een woning aan de Parallelweg in Ubbergen. Hoewel het flink tekeer ging in deze regio, was dit volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een van de weinige incidenten in het gebied.