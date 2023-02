Bliksemsnel BMX-ballet in Nijmeegse skatehal Waalhalla: ‘Groter, dikker en lijper dan ooit’

Wiet in de kruipruim­te: opvallend veel kwekerijen opgerold in Zwanenveld, twaalf inwoners bestraft

Opvallend veel wietkwekerijen zijn tussen 2020 en 2022 opgerold in de Nijmeegse wijk Zwanenveld. In korte tijd zijn in totaal twaalf inwoners - gemiddeld 50 jaar en ouder - uit die wijk veroordeeld tot geldboetes, werkstraffen en (voorwaardelijke) celstraffen. In hun huizen teelden ze wiet, soms zelfs in de kruipruimte.