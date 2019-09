Bloemenzee voor omgekomen Lieke (11) in Gelderland: ‘Hoe een klap alles kan veranderen’

Gisteravond al ging een oproep rond op sociale media om bloemen en knuffels neer te leggen op de plek van het ongeval. Naast een eerbetoon aan het omgekomen meisje is het monumentje bedoeld als steun voor de nabestaanden.



In Millingen konden mensen dinsdagavond terecht op de St. Martinusschool voor steun. Zowel op die basisschool als op het Citadel College worden herdenkingsmonumentjes ingericht.



Over de toedracht van het ongeval is nog weinig bekend. Een ander meisje uit Millingen raakte gewond. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is aangehouden. In de auto was nog een andere inzittende. Beiden zouden lichtgewond zijn geraakt bij het incident.