Blowende Arnhemmer ramt motoragent en schept fietser: blijkt beruchte verkeers-aso

Wonen op het water, bij zware industrie: Nijmeegse woonboten kunnen probleem­loos blijven liggen

Het is al jaren een bijzonder gezicht: acht woonboten, recht tegenover zware industrie van bedrijventerrein TPN-West in Nijmegen. Bedrijven willen dat de gemeente ertegen optreedt. Maar bewoners kunnen voorlopig opgelucht ademhalen na een nieuwe uitspraak in hun voordeel. Het eind van een lange juridische strijd?