Boeren rijden toeterend langs woningen Bruls en Jetten

Vliegtuig­bom uit WOII opgeblazen in Nijmegen-Noord

NIJMEGEN - Een vliegtuigbom die op 22 juni is gevonden bij het bouwrijp maken van percelen in Koudenhoek-Noord is dinsdagochtend tot ontploffing gebracht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het projectiel uit de Tweede Wereldoorlog gecontroleerd opgeblazen.

12 juli