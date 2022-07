Boeren willen toch actie voeren tijdens Vierdaagse en stappen naar rechter: ‘Prachtig podium voor protest’

In Nijmegen geldt momenteel een noodverordening die is ingesteld door burgemeester Hubert Bruls. De stad is tot zaterdag verboden gebied voor landbouwvoertuigen.

De noodverordening in Nijmegen is vooral ingesteld na een door Farmers Defence Force aangevraagde demonstratie. De actieclub wilde op de slotdag van de Vierdaagse met zo’n 500 tractoren en een podium een boerenprotest houden vlakbij de finish op de Via Gladiola. De gemeente weigerde toestemming te geven. Dit uit vrees dat het boerenprotest uit de hand loopt en tot rellen in de stad leidt.