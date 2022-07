Boerenactie: 4000 eieren en 7 ton melk tegen het ‘ambtenarenbeleid’ met stikstof

Daar zijn we weer! Lopers en toeschou­wers, dit gelukkige huwelijk gaat nooit kapot

‘Hier is je spandoek lul, en nu doorlopen!’ Aanmoedigen kan op allerlei manieren, zo blijkt elk jaar weer. Ja, deze tekst zagen we echt, in Wijchen. De creativiteit is groot, zo blijkt elk jaar weer. Soms emotioneel: ‘4daagse zonder goedemorgen, in memoriam goedemorgen-man’.

21 juli