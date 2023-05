Boosheid over ‘rechtse ballen-cursus’ van GroenLinks: ‘Hoe zielig kun je zijn’

UPDATE | MET VIDEO Rijdende buurtsuper veroor­zaakt koolmonoxi­de-pa­niek in senioren­flat: 'Geraniums nog in de auto’

Manfred Markhorst (66) zit midden in een potje biljart. Olga Vehmeyer (71) komt net terug met vers gekochte geraniums. En dan is het plots groot alarm in hun appartementencomplex. Ze moeten naar buiten. Nu. Er is koolmonoxidegevaar. Halsoverkop worden meer dan twintig woningen ontruimd.