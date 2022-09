Boten Rijkswaterstaat, politie en blusboot van de brandweer weg uit Waalhaven

Zicht houdt eerste The Garden of Art and Design: meer kunst en design in kleinste dorp van Nederland

PERSINGEN - In het weekeinde van 10 en 11 september is Persingen het centrum voor kunstenaars en designers uit de wijde regio. In de tuin van evenementenlocatie Zicht wordt dan voor de eerste keer The Garden of Art and Design gehouden. ,,Een mix van fair en festival. Als het een succes wordt, dan gaan we ermee door”, zegt Jeanet Jaaltink.

29 augustus