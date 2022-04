Bouwexplosie in de Waalsprong: met megahijskranen stampen honderden bouwvakkers ‘stadje’ uit de grond

‘Boomtown’ Hof van Holland: de geboorte van een nieuwe stad

NIJMEGEN - Een jaar geleden was het nog een kale vlakte, met een eenzame, tijdelijke Aldi in een zwart prefab pand. Nu is het een stad in aanbouw met complexen in verschillende bouwstadia. Van grondwerk tot zo goed als klaar. Welkom bij het Hof van Holland.

18 februari