Boze boeren tijdens de Vierdaagse? Eind deze week beslissen Bruls en consorten wat ze daartegen doen

MET VIDEO Tientallen boeren brengen bliksembe­zoek aan Nijmegen: trekkers maakten onder politiebe­ge­lei­ding een rondje over het Keizer Karelplein

NIJMEGEN - Met flink getoeter en ronkende motoren doken donderdagavond tientallen Brabantse boeren op in Nijmegen. Via de Graafseweg trokken de trekkers in een rechte lijn richting het Keizer Karelplein. Onder begeleiding van de politie reden zij daar een rondje. Al met al duurde het flitsbezoek op het plein ongeveer een halfuur.

8 juli