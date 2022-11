Boze tweet over behandeling daklozen door politie Nijmegen maakt de tongen los, maar het verhaal zit anders

‘Beste Politie Nijmegen, wat is jullie probleem?’ Met die woorden begint Kayleigh Hofstede een bericht op Twitter, waarin ze het Nijmeegse politieagenten kwalijk neemt een dakloze man te hebben weggestuurd én beboet in de nacht van zaterdag op zondag.



„Het was onder de nul graden. Ik zag dat een dakloze man, die onder een afdakje zat, bij de Molenpoortpassage in Nijmegen werd weggestuurd door de politie”, vertelt Hofstede. ,,Ik was superboos. Hoe harteloos kun je zijn?”



Ze deelt haar verhaal op Twitter, waarna het bericht volop wordt gedeeld. De politie zou daklozen de dood injagen, wordt er geroepen. De verontwaardiging is groot.