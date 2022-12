‘Als Duitsland verliest, doet het minder pijn’

Een haven? Een rondweg? Meer huizen? Overasselt wil zijn eigen toekomst bepalen

OVERASSELT - Bijna iedereen in Overasselt vindt dat er meer woningen in het dorp gebouwd moeten worden. En dat het verkeer op sommige punten veiliger moet, daarover zijn ze het er ook wel eens. Toch is er nog genoeg om over te discussiëren in het dorp, blijkt uit de dorpsenquête die er dit najaar is gehouden.

