Er zijn minder tieners in en om Nijmegen, wat betekent dat voor de toekomst van het voortgezet onderwijs?

1. Harde cijfers: 2200 tieners minder

De cijfers liegen er niet om: in de afgelopen zes jaar is het aantal leerlingen op de middelbare scholen in Nijmegen en omgeving fors gedaald. Gingen er in 2016 nog meer dan 21.000 tieners naar het voortgezet onderwijs, dit jaar zijn het er net geen 19.000. Dat is een flinke krimp. De grootste klap is achter de rug, is de verwachting, maar in de meeste regio’s blijft het aantal tieners dalen. Van groei is zeker geen sprake de komende twaalf jaar. De verwachting is dat het aantal scholieren op middelbare scholen rond de 17.000 zal liggen in 2035.