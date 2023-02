Honderden ‘Nederlandse’ arbeidsmigranten bezorgen Duitsland hoofdpijn

Bomenkap Park Brakken­stein uitgesteld na protesten, alleen onveilige bomen snel tegen de vlakte

Felle protesten en een petitie die al meer dan 3600 keer is ondertekend: de voorgenomen bomenkap in Park Brakkenstein maakt veel los in Nijmegen. De acties lijken effect te hebben. De kap gaat voorlopig niet door.

9 februari