Poppunt Gelderland luidt de noodklok; ‘Stopzetten provinciale steun funest voor muzikaal talent’

Dagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: Bewoners van de Arnhemse wijk Elderveld zijn vannacht wakker geschrokken van explosies en Yulinda en een poes keerde na 7,5 jaar weer terug bij haar baasje in Huissen.