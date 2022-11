Brand in onlangs geopende accommodatie van voetbalclub DVSG Groesbeek

DE HORST – De brandweer van Groesbeek is dinsdagavond gealarmeerd voor een brand in de pas geopende accommodatie van voetbalvereniging DVSG aan de Hoge Horst in het kerkdorp De Horst in Groesbeek.

Op het moment dat de brandweer met een blusvoertuig en een hoogwerker bij DVSG aankwam was er een flinke rookontwikkeling. Volgens omstanders is de brand ontstaan in de meterkast bij de kleedkamers die er voor zorgde dat er een enorme rookontwikkeling was die door het gebouw trok.

Geen stroom

De brandweer had de brand in de meterkast snel onder controle maar de gehele accommodatie zit momenteel zonder stroom evenals een woning in de omgeving van het clubgebouw. Nadat de brand gedoofd was heeft de brandweer het gehele pand geventileerd.

De jeugdleden die wilden gaan trainen hebben op de parkeerplaats staan te wachten of hun training wel door zou gaan. De brand heeft de nodige bekijks getrokken vanuit de omgeving. Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is geweest en of die veel schade heeft aangericht aan de nieuwe accommodatie van DVSG

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.