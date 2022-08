Brand in Overasselt veroorzaakt grote schade aan pand van maairobotbedrijf: ‘Binnen is echt alles kapot’

De Overasseltse ondernemer is niet thuis als hij maandagavond rond een uur of tien een telefoontje krijgt uit de buurt. Of hij wist dat er brand is in zijn bedrijf aan de Kasteelsestraat, dat dicht bij de bebouwde kom van het dorp staat. Als hij tien minuten later bij het bedrijfspand arriveert, is het kermis voor de deur. De straat staat vol brandweerauto’s van korpsen uit de wijde regio en uit het dak komen grote rookwolken tevoorschijn.