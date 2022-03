Brand op derde etage seniorencomplex in Nijmegen geblust; baby ademt rook in

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio was er veel rookontwikkeling, maar het vuur is inmiddels geblust. Het complex in Neerbosch-Oost is snel ontruimd, inmiddels mogen bewoners weer naar binnen. Het pand is gelucht. De brand ontstond volgens de brandweer in een tosti-ijzer, daarbij was veel rookontwikkeling. De hele derde etage stond vol rook.