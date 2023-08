Brandstichting in Cuijk en Nijmegen, deskundige moet beelden oppoetsen: droeg dader nou wel of geen handschoenen?

Directie E-bike vraagt politie om extra beveili­ging na reeks van aanslagen en brandstich­tin­gen

De directie van het bedrijf Ebike4Delivery heeft de politie extra beveiliging gevraagd. Sinds in januari de grote loods in Cuijk in vlammen opging, werd het bedrijf geteisterd door aanslagen. Negen keer is er brand gesticht en zijn woningen van leidinggevenden beschoten. Volgens de politie is het onderzoek naar de e-bike-aanslagen ‘in volle gang’.