Brandweer blust vlammen in weiland in Overasselt

column In het treinstati­on van Castellon zat opeens een man te huilen

En opeens was ik weg, vertrokken naar een tijdloze stand. Geen idee waarom of hoe. Ik weet wel wanneer en waar. Een station ergens in Spanje. Ik bracht mijn mooie zoon naar de trein. Hij ging in zijn uppie nog een paar dagen reizen.

7 augustus