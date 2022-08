Waar komt het dier vandaan?

Vraag blijft of het dier in Nederland al in de auto gekropen was en meegereden naar Kranenburg of pas daar onder de motorkap gekropen is. De brandweer heeft later nog met de bestuurder van de auto gesproken, maar die kon daar ook geen duidelijkheid over verschaffen. De brandweer kan niet zeggen uit welke plaats de Nederlander komt.