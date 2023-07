Brigitte mag bij hoge uitzondering meedoen op haar knalgele loopfiets en oogst veel positieve reacties

COLUMN MARCEL RÖZER Naast me ligt FOMO. Ze fluistert in mijn oor: ‘Kom nou dansen’

Sssttt. De wandelaars willen slapen. De mijne liggen al in hun mandje terwijl de Zomerfeesten over de wijken van Nijmegen golven. Iets in mijn hoofd roept: ‘Kom van de bank af Rözer. Het is feest.’