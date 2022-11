Bromverbod in Nijmegen maakt veel tongen los: ‘waardeloos idee’; ‘ga voor landelijk verbod’ en ‘bemoeizucht!’

NIJMEGEN - Het besluit van de gemeente Nijmegen om brommers, scooters en snorfiets die op benzine rijden te verbieden in de stad doet veel stof opwaaien. Op het bericht wordt massaal gereageerd op de website van De Gelderlander . De reacties variëren van complimenten voor het verbod tot 'waardeloos’.

Johan Scheers begrijp helemaal niets van het besluit: ‘Hartstikke gek! De brommers zijn ooit goedgekeurd voor op de openbare weg, nu gaat de linkse stadstaat Nijmegen ze verbieden ?’

Fred Janssen vraagt zich af of de gemeente weet wat zo'n verbod betekent: ‘Zorgt de gemeente er dan ook voor dat mensen een elektrische scooter krijgen. Denk hierbij aan alle mensen die ermee naar het werk moeten, omdat ze geen ander vervoersmiddel hebben. En kom niet aan met een sloopregeling want je jaagt die groep alleen maar op hoge kosten. De 4 takt scooter was toch een oplossing?’

Johan Kemp waarschuwt: ‘Dan pakken ze toch de auto.’

Baukje Reijnen wijst op problemen voor mensen met een beperking:,’Hoe moet dit voor mensen die niet anders kunnen? Bijv mensen met een beperking die niet kunnen fietsen en dus afhankelijk zijn van hun scooter of brommer?’

Gerrit Zijlstra juicht het idee toe en wil zelfs een stapje verder gaan: ‘Eindelijk! De verkoop van niet elektrische brommers per direct verbieden. En dan niet tien jaar wachten voor er een verbod komt, over drie tot vier jaar. Wie nu een nieuwe brommer wil kopen kan heus ook wel een elektrische betalen. En subsidie? Maak die inkomensafhankelijk.’

Frank de Jager vindt het hele verbod juist geen goed idee: ‘Zijn nu echt ambtenaren ons dagelijks aan het bestoken met dit soort berichten? En hier doet de Stadspartij aan mee ? Die kunnen dan ook wel inpakken. Met zijn allen moeten we op de fiets, brandneteltrui aan, en vega zijn. Welkom in Pyong Yang aan de Waal. Lijkt me juridisch lastig trouwens. En gezien de kwaliteit van de juristen bij de Gemeente Nijmegen zal dat ook wel zo zijn. Volgende stap de motoren, daarna de auto’s ? Laat ze eerst eens al die rondslingerende deel-fietsen gaan opruimen.’

Robert Jan de Bruin is voor een landelijk verbod: ‘Zou ook voor landelijke toepassing zeer wenselijk zijn. Met name de tweetakten, maar dan ook handhaven, ook op snelheid, en ook op de elektrische fietsen. Die komen je soms met 50 km per uur om de oren vliegen.’

Hans Heerkens is boos: ‘Dan ook alle stadsbussen en auto’s verbannen uit Nijmegen. Deze rijden op diesel en benzine. Wat een achterlijk gedoe. Er rijden geen duizenden brommers tegelijk door Nijmegen wel auto’s. Hoe linkser hoe gekker. Deze mensen sporen echt niet.’

Ruben Vaatstra baalt ervan: ‘Auto verkocht omdat m’n brommer 1:35 doet in plaats van 1:10. Gemeentebestuur jaagt mensen zo de auto weer in.’

Robert Oeveren is voorstander van meer elektrisch rijden: ‘Verbieden vinden we allemaal niet fijn. Als we meer elektrisch gaan rijden (bijvoorbeeld elektrische scooters ) dan geeft dat minder vervuiling en lawaai. Misschien kan er ook een stimulans geboden om versneld over te stappen op elektrisch...’

Ronald Puma vindt dat Nijmegen blij moet zijn met de brommers en scooters: ‘Wees blij dat mensen niet de auto nemen, want die rijden allemaal door de stad in Nijmegen. (Uitlaatlawaai wel verbieden).’

Edwin Hinloopen is jaloers: ‘Als inwoner van een middelgrote stad ben ik jaloers op het plan van het Nijmeegse gemeentebestuur. Heerlijk, zo’n binnenstad zonder lawaai en stank van die vervuilende tweewielers.’

Beau van Eersel vindt het een top-idee: ‘Tegen die tijd zijn de eerste generatie elektrische scooter en snorfietsen ook betaalbaar. Top idee, en haalbaar ook. Zes jaar is tijd genoeg voor mensen die afhankelijk zijn van zo’n apparaat om aan een oplossing te werken. We zullen met de tijd mee moeten gaan anders reden we nu nog met paard en wagen.’

