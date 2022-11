Bromverbod in Nijmegen: stad doet alle benzinebrommers, scooters en snorfietsen in de ban

Alle brommers in stadscen­trum Nijmegen straks taboe, ook fietspaden mogelijk ‘bromvrij’

NIJMEGEN - Nijmegen doet brom- en snorfietsen verder in de ban. Bestuurders zijn met die voertuigen in de toekomst niet meer welkom in het stadscentrum. Ook fietspaden worden mogelijk verboden ‘brom-terrein’.

