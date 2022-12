Brouwerij Oersoep begint brouwlab met proeflokaal bij Nyma

Oersoep was jarenlang met brouwerij en proeflokaal Stoom gevestigd in de voormalige soepfabriek Honig. Dat complex wordt momenteel gesloopt en herontwikkeld. ,,Onze activiteiten hebben we daar inmiddels gestaakt”, zegt brandmanager Danny Smink.



,,We hopen in 2024 of 2025 terug te keren naar dit complex, naar het pand waar nu Brebl zit. Dan hebben we twee locaties in Nijmegen: een brouwlab bij Nyma waar we 500 liter brouwen en een kleinschalige brouwerij van 1000 liter op de Nieuwe Honig waar we bieren brouwen die uitsluitend in Nijmegen verkrijgbaar zijn in cafés, slijterijen en supermarkten.”